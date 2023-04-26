5 лучших постапокалиптических фильмов: сюжет завораживает
В последние годы постапокалиптический жанр становится все более популярным. От безлюдных пустырей до борьбы за выживание – эти фильмы дают захватывающий и увлекательный взгляд на мир после катастрофы. UAportal подготовил список лучших постапокалиптических фильмов, снятых в период с 2007 по 2020 год.
Тихое место 2
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: ужасы/триллер
Страна: США
Продолжительность: 97 минут
Год: 2020
Продюсер: Майкл Бэй
В год выхода фильма "Тихое место 2" получил несколько номинаций, в том числе "Лучший звук" на премии "Оскар" и "Лучший фильм ужасов" на премии Critics Choice Awards
Семья продолжает борьбу за выживание в мире, захваченном чувствительными к звуку монстрами. По пути они встречают новых союзников и врагов и узнают истинный масштаб опасности, с которой они столкнулись.
Птичий короб
Рейтинг IMDB: 6.6
Жанр: ужасы/триллер
Страна: США
Продолжительность: 124 минуты
Год: 2018
Продюсер: Дилан Кларк
Фильм "Птичий короб" получил несколько номинаций в год своего выхода, в том числе "Лучший фильм ужасов" на церемонии Critics Choice Awards и "Лучшая оригинальная музыка" на церемонии Golden Globe Awards.
В мире, где взгляд со стороны может означать смерть, женщина и ее дети должны переплыть коварную реку с завязанными глазами, чтобы добраться до безопасного места. По пути они встречают других выживших и сталкиваются с угрозой со стороны тех, кто поддался безумию.
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Платформа
Рейтинг IMDB: 7.0
Жанр: Научная фантастика / Ужасы
Страна: Испания
Продолжительность: 94 минуты
Год: 2019
Продюсер: Карлос Хуарес
В год выхода "Платформа" получила несколько номинаций, в том числе "Лучший научно-фантастический фильм" на Saturn Awards и "Лучшие спецэффекты" на Gaudi Awards.
В мрачном будущем заключенные содержатся в вертикальных тюрьмах, где пища распределяется через платформу, спускающуюся на каждый уровень. Чем ниже вы находитесь, тем меньше еды вы получаете. Юноша и его сокамерник должны решить, сотрудничать или бороться за выживание в этой жестокой системе.
Я – легенда
Рейтинг IMDB: 7.2
Жанр: Научная фантастика / Экшн
Страна: США
Продолжительность: 101 минута
Год: 2007
Продюсер: Акива Голдсман
В год выхода на экраны фильм "Я – легенда" получил несколько номинаций, в том числе "Лучший научно-фантастический фильм" на премии Saturn Awards и "Лучшие спецэффекты" на премии Visual Effects Society Awards.
Последний человек на Земле борется за выживание против новой породы вампироподобных существ, захвативших мир. В поисках лекарства он обнаруживает, что, возможно, он не одинок.
Груз
Рейтинг IMDB: 6.3
Жанр: Драма/Триллер
Страна: Австралия
Продолжительность: 105 минут
Год: 2017
Продюсер: Кристина Кейтон
В год своего выхода на экраны фильм "Груз" получил несколько номинаций, в том числе "Лучший исполнитель главной роли" на премии AACTA и "Лучший игровой фильм" на международном фестивале короткометражных фильмов Flickerfest.
В мире, опустошенном вирусом, превращающим людей в зомби, герой должен защитить свою маленькую дочь и одновременно искать безопасное убежище. Когда время на исходе, он должен пройти через опасности среди мертвых и живых, чтобы обеспечить спасение своей дочери.
Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.
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