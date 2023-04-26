5 лучших постапокалиптических фильмов: сюжет завораживает

В последние годы постапокалиптический жанр становится все более популярным. От безлюдных пустырей до борьбы за выживание – эти фильмы дают захватывающий и увлекательный взгляд на мир после катастрофы. UAportal подготовил список лучших постапокалиптических фильмов, снятых в период с 2007 по 2020 год.

Тихое место 2

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: ужасы/триллер

Страна: США

Продолжительность: 97 минут

Год: 2020

Продюсер: Майкл Бэй

В год выхода фильма "Тихое место 2" получил несколько номинаций, в том числе "Лучший звук" на премии "Оскар" и "Лучший фильм ужасов" на премии Critics Choice Awards

Видео дня

Семья продолжает борьбу за выживание в мире, захваченном чувствительными к звуку монстрами. По пути они встречают новых союзников и врагов и узнают истинный масштаб опасности, с которой они столкнулись.

Птичий короб

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: ужасы/триллер

Страна: США

Продолжительность: 124 минуты

Год: 2018

Продюсер: Дилан Кларк

Фильм "Птичий короб" получил несколько номинаций в год своего выхода, в том числе "Лучший фильм ужасов" на церемонии Critics Choice Awards и "Лучшая оригинальная музыка" на церемонии Golden Globe Awards.

В мире, где взгляд со стороны может означать смерть, женщина и ее дети должны переплыть коварную реку с завязанными глазами, чтобы добраться до безопасного места. По пути они встречают других выживших и сталкиваются с угрозой со стороны тех, кто поддался безумию.

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Платформа

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: Научная фантастика / Ужасы

Страна: Испания

Продолжительность: 94 минуты

Год: 2019

Продюсер: Карлос Хуарес

В год выхода "Платформа" получила несколько номинаций, в том числе "Лучший научно-фантастический фильм" на Saturn Awards и "Лучшие спецэффекты" на Gaudi Awards.

В мрачном будущем заключенные содержатся в вертикальных тюрьмах, где пища распределяется через платформу, спускающуюся на каждый уровень. Чем ниже вы находитесь, тем меньше еды вы получаете. Юноша и его сокамерник должны решить, сотрудничать или бороться за выживание в этой жестокой системе.

Я – легенда

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Научная фантастика / Экшн

Страна: США

Продолжительность: 101 минута

Год: 2007

Продюсер: Акива Голдсман

В год выхода на экраны фильм "Я – легенда" получил несколько номинаций, в том числе "Лучший научно-фантастический фильм" на премии Saturn Awards и "Лучшие спецэффекты" на премии Visual Effects Society Awards.

Последний человек на Земле борется за выживание против новой породы вампироподобных существ, захвативших мир. В поисках лекарства он обнаруживает, что, возможно, он не одинок.

Груз

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Драма/Триллер

Страна: Австралия

Продолжительность: 105 минут

Год: 2017

Продюсер: Кристина Кейтон

В год своего выхода на экраны фильм "Груз" получил несколько номинаций, в том числе "Лучший исполнитель главной роли" на премии AACTA и "Лучший игровой фильм" на международном фестивале короткометражных фильмов Flickerfest.

В мире, опустошенном вирусом, превращающим людей в зомби, герой должен защитить свою маленькую дочь и одновременно искать безопасное убежище. Когда время на исходе, он должен пройти через опасности среди мертвых и живых, чтобы обеспечить спасение своей дочери.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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