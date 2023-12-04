5 пород собак, которые подойдут начинающим владельцам

Выбор идеальной собаки для семьи, особенно если у семьи есть маленькие дети, может быть ответственным решением. Вполне естественно, что вас волнует характер и темперамент породы. UAportal рассказывает о породах собак, которые особенно подходят для начинающих владельцев с небольшим опытом ухода за щенками.

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Гаванский бишон

Гаванский бишон – маленькая "игрушечная" собачка, напоминающая милого плюшевого мишку. С круглой мордашкой, длинными ушами и жизнерадостным характером гаванские бишоны являются прекрасными компаньонами. Они не только носят милый характер, но и не линяют.

Эти маленькие щенки быстро чувствуют глубокую привязанность к своим хозяевам, но могут тяжело переносить разлуку, если их оставлять надолго наедине.

Бернский Зенненхунд

Переходим к следующей рекомендуемой породе – бернскому зенненхунду. Это пушистые, глупые и нежные создания. Очаровательная внешность и любящий характер делают их отличным дополнением к любой семье.

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Португальская водяная собака

Следующая на очереди – энергичная и умная португальская водяная собака. Известная своей спортивностью, эта порода прекрасно справляется с разными видами деятельности. Португальские водяные собаки являются отличными домашними любимцами, ведь они обладают отличным сочетанием мягкости и интеллекта.

Анлийский спрингер-спаниель

Четвертая порода – английский спрингер-спаниель. Эти милые собаки невероятно хорошо поддаются дрессировке, чрезвычайно преданы и, безусловно, очаровательны.

Собака из приюта

Собаки, получившие второй шанс на жизнь, проявляют безусловную любовь и преданность своим хозяевам. Благодарность и привязанность делают их одними из самых удивительных собак на планете.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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