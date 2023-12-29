5 предметов обихода, которые могут быть вредными

Если большинство людей обращают внимание на конечную дату использования, покупая продукты, то предметы домашнего обихода часто не имеют такой маркировки. Однако важно знать, что эти вещи не вечны и могут нуждаться в замене. UAportal рассказывает о нескольких предметах в вашем доме, которые следует проверить и, возможно, заменить.

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1. Подушки

Подушки нужно менять не только из соображений комфорта, но и потому, что со временем они могут стать питомником клещей. Очень важно заменить их вовремя во избежание потенциальных проблем со здоровьем.

2. Тапочки и кроссовки

Тапочки следует менять каждые полгода-год или мыть чаще, чтобы предотвратить распространение грибка.

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3. Фланелевые ткани

Фланелевые ткани могут скрывать грибки и плесень, что делает их еще одной потенциальной угрозой для здоровья. Избегайте использования фланелей, которые хранились в течение длительного периода, и удерживайтесь от стирки их незаменяемыми регулярно мочалками.

4. Полотенца

Полотенца, особенно влажные, создают идеальную среду для размножения бактерий, если их не стирать часто. Убедитесь, что вы регулярно стираете полотенца, чтобы предотвратить размножение вредных микроорганизмов.

5. Расчески

Расчески следует тщательно мыть по меньшей мере раз в неделю, а также рекомендуется заменять их ежегодно. Регулярный уход и замена расчесок не только обеспечивают гигиену, но и помогают предотвратить любые потенциальные проблемы с волосами или кожей головы.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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