5 простых и доступных способов удалить жирные пятна из ткани

Жирные пятна на одежде могут разочаровывать, но для их устранения не всегда нужны дорогостоящие средства бытовой химии. UAportal рассказал, что вы можете эффективно удалить их с помощью доступных средств в вашем доме.

Видео дня

1. Средство для мытья посуды

Возьмите средство для мытья посуды и нанесите небольшое количество непосредственно на загрязненный участок. Аккуратно вотрите его. Если пятно не исчезает в течение 20 минут, попробуйте снова.

2. Шампунь

Выберите специально разработанный шампунь для жирных волос. Смочите тряпку и добавьте пару капель шампуня. Оставьте его на пятне примерно на 30 минут, затем осторожно потрите участок. Обезжиривающие свойства шампуня помогут эффективно вывести грязь.

3. Бумага

Для этого метода вам понадобятся два листа бумаги. Положите один лист под загрязненный участок, а другой – сверху. Проведите горячим утюгом по одежде. Когда тепло передаст бумагу, он поднимет жир из ткани, оставив ее без пятен.

Читайте также: Как удалить пятна от черники из одежды: полезные советы и альтернативные методы

4. Соль

Метод с солью лучше всего подходит для свежих жирных пятен. Просто обильно посыпьте им пятно и осторожно вотрите его и оставьте на ткани на 20-30 минут. В результате пятно значительно снизится.

5. Хозяйственное мыло

Нанесите хозяйственное мыло прямо на жирное пятно и оставьте на несколько часов. Для большей эффективности посыпьте сахаром, а затем закиньте вещь в стиральную машину. Сочетание мыла, сахара и обычного цикла стирки поможет полностью вывести пятно.

Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !