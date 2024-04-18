5 самых интересных фактов о воде, которые вас удивят

Вода является ограниченным, но жизненно важным ресурсом для всех живых организмов, обладающим уникальными природными свойствами. UAportal подготовил 5 невероятных фактов о ней, которые вы, возможно, никогда не слыхали.

Вода и здоровье

Поддержание стабильного водного баланса имеет решающее значение для надлежащего функционирования сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Приблизительно 80% всех существующих заболеваний передаются через воду. По оценкам, около 25 миллионов человек в мире ежегодно подвергаются болезням, связанным с этим ценным ресурсом.

Потребление

В год мы потребляем около 60 тонн жидкости. Раньше среднестатистическая семья использовала до 5 литров воды в день, тогда как сегодня этот показатель колеблется от 20 литров в Африке до 100 литров в Америке. За последние полвека в мире вспыхнуло около 20 локальных конфликтов за доступ к этому драгоценному ресурсу, а всего за всю историю было зафиксировано более 500-ти.

Типы воды

Существует более тысячи видов воды, включая подземные, дождевые, минеральные и другие. Они классифицируются на основе таких характеристик, как изотопный состав водорода, концентрация частиц соли, местонахождение и взаимодействие с другими компонентами. Больше воды находится в Финляндии, за ней следуют Канада и Новая Зеландия.

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Концентрация соли

Пресная вода содержит менее 0,1% соли, в то время как морская вода может содержать до 35%. На ее жесткость оказывает влияние наличие магния и кальция. Химические и физические свойства воды зависят от солей щелочноземельного металла.

Вода и информация

Одним из самых загадочных фактов о воде является ее способность хранить информацию. Водородная связь соединяет молекулы в кластеры, которые затем образуют клатраты. Эти элементы могут быть перегруппированы при любом внешнем воздействии, что свидетельствует о том, что вода считывает и записывает информацию из окружающей среды.

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