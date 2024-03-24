5 вещей, которые большинство неправильно хранит

Многие привычные вещи большинство хозяек хранят неправильно. Хотя поначалу это может показаться не очень вредным, но если избавиться от этих привычек, можно значительно продлить их срок службы. UAportal подготовил пять предметов, наиболее часто хранящих неправильно.

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Шерстяная одежда

Когда речь идет о шерстяных и трикотажных вещах, развеска их на вешалках может показаться удобным вариантом для предотвращения образования складок. Такое хранение может быстро растянуть и обезобразить форму одежды. Вместо этого рекомендуется аккуратно сложить их и разместить на полке.

Духи

Туалетная вода и духи чувствительны к высоким температурам и прямым солнечным лучам. Следует избегать их хранения в ванной комнате или на туалетном столике, потому что со временем запах этих ароматов может ухудшиться. Лучше выбирайте прохладное и тускло освещенное место для хранения.

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Кухонные принадлежности

Сборка сковородок и кастрюль друг на друга может сэкономить место, но это может повредить антипригарное покрытие. Желательно хранить эти предметы отдельно, возможно, в специальном ящике, и застелить их бумажными полотенцами для дополнительной защиты.

Ножи

Выдвижные полки могут показаться удобными для хранения ножей, но они могут привести к тому, что лезвия потеряют остроту из-за частого контакта с другими предметами. Чтобы предотвратить это, используйте пластиковую подставку или магнитный держатель, чтобы надежно закрепить и сохранить их режущую кромку.

Зубные щетки

Бактерии могут легко распространяться на зубные щетки, особенно, если рядом находится туалет. Для лучшей гигиены храните зубные щетки в специальном шкафчике или тумбочке, когда они не используются.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома за несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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