5 вещей, которые не следует выбрасывать в унитаз, чтобы не испортить водопроводную систему

Для поддержания целостности водопроводной системы важно понимать, что именно нельзя выбрасывать в унитаз – от неразлагаемых отходов до лекарств. UAportal подготовил статью, в которой рассмотрел советы по поводу того, как сохранить водопроводную систему.

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Неразлагаемые материалы

Важно отметить, что влажные салфетки, гигиенические средства, ватные шарики и зубная нить не подходят для смывания, поскольку они могут привести к губительным последствиям, таким как загрязнение туалета, проблемы с сантехникой и засорение. Чтобы обеспечить надлежащее функционирование сантехнической системы и избежать дорогостоящего ремонта, рекомендуется выбрасывать эти предметы в специально отведенные мусорные баки.

Лекарство

Лекарство, как правило, содержит химические вещества, которые могут угрожать источникам воды и вредить водным организмам. Чтобы обеспечить безопасность окружающей среды и предотвратить загрязнение воды, рекомендуется правильно утилизировать просроченное или ненужное лекарство в определенных местах сбора.

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Жир и масло

Когда эти вещества попадают в трубы, они имеют тенденцию к застыванию, что приводит к засорениям, часто нуждающимся в профессиональном вмешательстве для их устранения. Вместо того чтобы выбрасывать жир и кулинарные масла в унитаз, лучше вылейте их в термостойкие контейнеры, дайте им застыть, а затем выбросьте в помойку.

Волосы и шерсть домашних животных

Важно отметить, что значительное количество волос может накапливаться и слипаться, что приводит к проблемным засорениям в трубах. Чтобы предотвратить это и поддерживать эффективную работу сантехнической системы, рекомендуется выбрасывать волосы и шерсть домашних животных в мусорку или, по возможности, создавать компост.

Химикаты

В конце концов, очень принципиально воздерживаться от утилизации хим веществ, таких как растворитель для краски, моторное масло либо моющие средства, смывая их в унитаз. Такая практика не только создает риски для источников воды, но и оказывает негативное влияние на окружающую среду.

Ранее эксперты поделились мнениями, что ни в коем случае нельзя класть в унитаз, потому что это точно навредит сантехнике.

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