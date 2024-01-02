5 вещей, которые нельзя стирать с кондиционером: Советы для домохозяек

Многие люди могут не знать, какие вещи нельзя стирать с кондиционером. Важно понимать, что на определенную одежду это средство для стирки может отрицательно повлиять. UAportal рассказал о списке вещей, которые не стоит стирать с кондиционером.

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Махровые полотенца

Махровые полотенца известны своей способностью впитывать влагу. Однако использование кондиционера уменьшает их поглотительную способность и увеличивает время высыхания. Если постоянно использовать кондиционер, махровые полотенца могут приобрести неприятный запах через длительное время.

Спортивная одежда

Профессиональная спортивная одежда обычно производится из тканей, которые быстро отводят влагу и обладает антибактериальными свойствами. К сожалению, обычная стирка с кондиционером приводит к разрушению пропитки и изменению структуры ткани, что делает спортивную одежду неэффективной.

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Пуховики и куртки

Не рекомендуется стирать зимнюю верхнюю одежду, такую как пуховики и куртки, с кондиционером. Это связано с тем, что наполнители в этих вещах быстрее сбиваются.

Эластичная одежда

Кондиционер снижает эластичность ткани, что может быть не сразу заметно, но постепенно приведет к ухудшению состояния ваших любимых джинсов или платья.

Шелковая одежда

Шелковую одежду не следует стирать с кондиционером. Использование кондиционера на шелке разрушает его естественный блеск и создает стойкие разводы, которые трудно удалить.

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