5 вещей, которые нужно регулярно мыть и стирать: Советы от опытных домохозяек

Поддержание чистоты и гигиены на дому имеет важное значение для нашего благополучия. Регулярная уборка и стирка определенных вещей устраняет накопление грязи и вредных бактерий. UAportal рассмотрел пять ключевых вещей, которые следует делать, по меньшей мере, раз в неделю, а то и чаще.

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Постельное белье

Наши простыни, наволочки и пододеяльники накапливают разные остатки, в том числе пот. Пренебрежение регулярной стиркой создает благоприятную среду для размножения микробов. Чтобы предотвратить появление нежелательных бактерий, рекомендуется стирать постельное белье еженедельно.

Полотенца

Полотенца пропитываются влагой после использования, сохраняя остатки мыла и микроскопические частицы отмерших клеток кожи. Если не стирать полотенца регулярно, это может привести к размножению микробов. Кроме того, использование грязного полотенца может привести к переносу бактерий на кожу.

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Холодильник

Несмотря на низкие температуры, бактерии и грибки по-прежнему могут размножаться в холодильнике. Даже крохотные частицы пищи или разлитые продукты создают благоприятную среду для их роста, что часто приводит к появлению неприятных запахов. Чтобы поддерживать свежесть и безопасность в холодильнике, рекомендуется регулярно очищать внутреннюю часть холодильной камеры по крайней мере раз в неделю.

Туалет

Унитаз, как правило, является основной средой для размножения бактерий даже при закрытой крышке. Очистка туалета и окружающих поверхностей дезинфицирующими средствами, по крайней мере, раз в неделю имеет важное значение для предотвращения распространения вредных организмов.

Стирка белья

Если позволить накапливаться грязному белью, это может создать ненужные препятствия во время процесса стирки. Это часто приводит к увеличению времени на сортировку, сушку, глажку и организацию, когда наконец-то наступает день стирки.

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