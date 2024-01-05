5 вещей, которые стоит заменить на кухне в новом году: Полезные советы

Поддержка функциональной и гигиенической кухни является приоритетом для практичных домохозяек. Со временем некоторые предметы на кухне теряют свою эффективность и создают потенциальные риски для нашего здоровья и повседневной жизни. UAportal рассказал, что регулярно заменяя эти пять необходимых предметов вы сможете обеспечить безопасное и беспрепятственное приготовление пищи для своей семьи.

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Кухонная доска

Независимо от материала даже самые качественные кухонные доски со временем накапливают микротрещины и царапины, создавая благоприятную среду для размножения бактерий. Деревянные доски подвержены этому, тогда как пластиковые имеют шероховатую поверхность, ставящую под угрозу гигиену. Чтобы поддерживать чистоту и безопасность на кухне, следует заменять разделочные доски каждый год.

Пластиковые контейнеры

Пластиковые контейнеры удобны, особенно для хранения и разогрева остатков пищи в микроволновке. Однако со временем пластик, используемый в микроволновке, ухудшает свое качество, что может привести к попаданию токсичных веществ в пищу. Чтобы не ставить под угрозу свое здоровье и самочувствие, рекомендуется каждый год заменять пластиковые контейнеры.

Кухонные полотенца

Несмотря на регулярную стирку, кухонные полотенца имеют тенденцию накапливать бактерии в своих волокнах, создавая потенциальный риск для здоровья. Тщательная дезинфекция может быть одним из вариантов, но ежегодная замена является более простым и эффективным решением. При покупке кухонных полотенец каждый год вы можете обеспечить гигиеническую среду для приготовления пищи.

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Фильтр для воды

Фильтры для воды играют немаловажную роль в поддержании качества питьевой воды. Однако даже самые дорогие модели нуждаются в регулярном обслуживании.

Важно заменять фильтры каждые шесть месяцев или в соответствии с инструкциями производителя. Соблюдение этих рекомендаций гарантирует постоянную эффективность и обеспечивает чистую и безопасную питьевую воду для вас и вашей семьи.

Специи в баночках

Специи придают вкус нашим любимым блюдам, но они также имеют срок годности. Из-за забывчивости или халатности некоторые хозяйки не обращают внимания на ограниченный срок годности специй, хранящихся в банках.

Использование просроченных специй может испортить вкус ваших кулинарных творений и даже вызвать проблемы с пищеварением. Чтобы наслаждаться оптимальным вкусом и предотвратить любые проблемы со здоровьем, рекомендуется заменять их по крайней мере раз в год.

Ранее UAportal писал о различных естественных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

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