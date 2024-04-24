5 вещей, которых следует избегать после заката

В фольклоре существуют разные советы относительно того, чего не стоит делать после заката, чтобы предотвратить несчастье. UAportal узнал о 5 вещах, которые следует избегать после наступления темноты.

Не оставляйте грязную посуду в раковине

Согласно поверьям, это может сильно потревожить домового, живущего в вашем доме. Как следствие, он может резвиться, прятать предметы, дразнить домашних животных или даже нарушать ваш сон.

Удерживайтесь от стрижки волос

В славянской культуре волосы имеют значительную силу, отвечают за благосостояние и жизненную энергию. Поэтому стрижка волос после заката может привести к потере жизненных сил, несчастий и неприятностей.

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Не одалживайте деньги

Даже родственникам не рекомендуется занимать деньги после заката. Считается, что заемщик может испытывать трудности с возвратом ссуженной суммы.

Избегайте споров с близкими

Говорят, что конфликты, возникающие вечером, могут продолжить разлад в отношениях, препятствуя быстрому примирению. Поэтому желательно всегда стремиться к мирному разрешению конфликтов.

Ограничьте домашние дела

Не рекомендуется заниматься домашними делами, особенно уборкой, глажкой или стиркой, после заката. Суеверия объясняют, что такая деятельность может привести к материальным несчастьям для жителей. К примеру, подметать пол вечером может символически означать "сметать" удачу с порога.

Напомним, мы рассказали о вещах, которые привлекают ссоры в дом.

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