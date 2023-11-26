5 языков мира, которыми сложно овладеть

Такие языки, как английский, испанский и немецкий, обычно считаются доступными благодаря более простой грамматике и маленькому количеству правил, но есть и другие, составляющие значительные трудности даже для носителей языка. UAportal рассказывает о самых сложных языках.

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Арабский язык

Арабский – один из самых сложных языков для изучения. Даже имеющие арабское происхождение часто борются с ее тонкостями. Начинающих часто пугает арабское письмо, которое пишется справа налево. Кроме того, каждая буква имеет четыре разных формы написания, в зависимости от позиции в слове. Язык также включает четыре разных тона произношения, а значение слова в значительной степени зависит от контекста, что приводит к многозначности.

Китайский язык

Бесчисленное количество историй описывает трудности, связанные с овладением этим языком, из-за того, что в Китае существует более сотни диалектов, многие из которых не понятны. Ситуация усугубляется тем, что в китайском языке более 80 000 иероглифов. Вариация одного штриха может полностью изменить значение, превращая иероглиф из простой буквы в целую фразу.

Венгерский язык

Она не имеет близкого сходства с существующими языками, и примерно 30% ее словарного запаса уникальны. Венгерские слова в значительной степени зависят от суффиксов, более чем в 15 падежах, в которых они видоизменяются соответствующим образом. Нередко одно слово может содержать до 10 суффиксов.

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Украинский язык

Произношение украинских слов так, как они написаны, оказывается сложным из-за незнания определенных звуков для иностранцев. Сложность языка проявляется в большом количестве суффиксов, глаголов и вариаций, а также в произвольном порядке слов. В украинском языке есть семь падежей и каждому слову присваивается род. Смещение ударения на другой слог может полностью изменить значение слова.

Эстонский язык

Эстонский язык среди европейских языков часто считается одним из самых сложных. Иммигранты Эстонии часто признаются, что им трудно овладеть этим языком без постоянного пребывания в эстоноязычной среде. Язык имеет двенадцать падежей, сопровождающихся многочисленными исключениями из правил склонения.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

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