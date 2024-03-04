5G во флагманах от Apple: что известно об iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

Аналитик Джефф Пу недавно поделился информацией о будущих флагманских моделях серии iPhone 16 от Apple. Выяснилось, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут оснащены долгожданным модемом Qualcomm Snapdragon X75 5G. UAportal рассказывает подробности.

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Что известно

Модем Qualcomm Snapdragon X75 5G дебютировал в феврале прошлого года и предлагает разные усовершенствования по сравнению со своим предшественником, модемом X70. В частности он демонстрирует улучшенную функцию интеграции операторов связи, а также скорость загрузки и выгрузки данных 5G.

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Модем работает в сетях до 6 ГГц и имеет меньшие размеры, примерно на 25% меньше его предшественника, а также на 20% меньше энергопотребления.

Учитывая выводы Джеффа Пу, оказалось, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max от Apple, несомненно, будут на передовом технологическом прогрессе благодаря интеграции 5G-модема Qualcomm Snapdragon X75. Эти передовые устройства имеют потенциал для улучшения общего пользовательского опыта, предлагая повышенную скорость и впечатляющую производительность в области 5G связи.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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