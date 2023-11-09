7 интересных фактов о Киеве, которые вы могли не знать

Киев, столица нашей Родины, занимает важное место в истории и демонстрирует богатое сочетание культурного наследия. UAportal предлагает ознакомиться с интересными фактами об этом городе:

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1. Историческое значение:

Киев издавна являлся центром культуры и торговли в Восточной Европе. В 11 веке он был крупнейшей столицей Европы, превосходя Париж более чем в десять раз, а Лондон – в пятьдесят раз. Сегодня это седьмой по величине город Европы, подчеркивающий его неизменную важность.

2. Крещатик:

Достопримечательность Киева, Крещатик является не только самой короткой, но и самой широкой главной улицей среди европейских столиц, простирающейся на впечатляющую ширину 75 метров.

3. Киевское водохранилище:

Известное как Киевское море, Киевское водохранилище является третьим по величине в Украине, охватывая более 922 квадратных километров. С огромным объемом более 3730 миллионов кубометров воды.

4. Каштановая столица:

В мае Киев украшает увлекательное зрелище цветения каштанов, напоминающее знаменитое цветение сакуры в Ужгороде. Это волшебное зрелище дало Киеву неофициальный титул "Каштановой столицы".

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5. Зеленый оазис:

Закрепив за собой репутацию одного из самых зеленых городов Европы, Киев может похвастаться поразительной коллекцией из более чем семидесяти парков и более двухсот скверов, обеспечивающих множество просторов красоты и спокойствия.

6. Монумент "Родина-мать":

Гордо возвышающийся над городом монумент "Родина-мать" является одним из самых высоких монументов в мире. С общей высотой 102 метра, включая пьедестал, он превосходит статую Свободы в Нью-Йорке на девять метров.

7. Впечатляющая архитектура и инфраструктура:

В Киеве находится самый высокий небоскреб Украины – жилой комплекс на Кловском спуске, высота которого достигает 168 метров. Кроме того, город может похвастаться Арсенальной, одной из самых глубоких станций метро в мире, спускающейся на удивительную глубину 105 метров.

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