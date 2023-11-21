7 кулинарных лайфхаков, которыми пользуются профессиональные шеф-повара

Рестораны известны способностью превращать обычные ингредиенты во вкусные и изысканные блюда. За годы практики и опыта профессиональные повара научились целому ряду уловок и приемов, позволяющих им создавать великолепные кулинарные шедевры. UAportal делится кулинарными лайфхаками, которые пригодятся хозяйкам.

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Прозрачный бульон

Даже если вы внимательно следите за процессом приготовления, нет гарантии, что ваш бульон получится прозрачным и аппетитным. Чтобы добиться этого, просто добавьте кубик льда в кастрюлю во время варки.

Идеальная шарлотка

Классический яблочный пирог, известный как шарлотка, иногда бывает сложно приготовить. Основная сложность состоит в том, чтобы начинка не опустилась ко дну. Чтобы преодолеть эту проблему, обрушите ломтики яблок в пшеничной муке перед тем, как выкладывать их в форму для выпечки. Этот шаг гарантирует, что начинка равномерно распределится по всему пирогу.

Идеальное мясо из духовки

Запеченное мясо не получается сочным, вкусным и с аппетитной корочкой, что может являться проблемой для многих домашних кулинаров. Однако есть простой секрет – используйте мед в качестве маринада для мяса. Природный сахар в меде помогает карамелизовать поверхность, в результате чего образуется аппетитная корочка, а мясо остается нежным.

Сливочный крем

Сливочный крем идеально подходит для многих тортов, но получить правильную консистенцию может быть непросто. Чтобы ускорить процесс, добавьте в миску вместе со сметаной немного яичного белка. Сбивая оба компонента вместе, можно легче и быстрее добиться нужной консистенции.

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Лимонный сок

Не бойтесь использовать лимонный сок в качестве альтернативы соли. Это не только уменьшает вредность блюда, но и придает интересный и необычный вкус вашим кулинарным произведениям.

Фасоль

Фасоль – вкусная и полезная бобовая культура, но иногда в процессе приготовления она может приобретать неприглядный темный оттенок. Простой способ избежать этого – варить ее без крышки. Если не накрывать крышкой, избыточное тепло и давление высвобождаются, помогая сохранить яркий цвет фасоли.

Яйца

Яйца часто используются в салатах, но их может быть трудно измельчить, чтобы они не рассыпались. Решить эту проблему можно, охладив нож в ледяной воде или в морозильной камере, прежде чем нарезать яйца. Холодное лезвие сохраняет структуру яйца и предотвращает его разрушение.

Раньше мы писали о том, как сварить гречку всего за 3 минуты.

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