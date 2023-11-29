7 необычных фактов о нашем теле, которые мы часто не замечаем

Наше тело – удивительное творение, наполненное разными органами с их уникальными возможностями. UAportal рассказывает об интересных фактах, которые улучшат знания о собственном организме.

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Связь между ногтями

В нашем организме содержится целый ряд важных микроэлементов. От кальция до магния и цинка эти элементы играют важную роль. Удивительно, но содержание железа, необходимое для здорового организма, эквивалентно весу небольшого ногтя, примерно 4 грамма.

Поток слюны

Каждый день наш организм выделяет большое количество слюны, в среднем до 0,5 литра. Объем производимой слюны зависит от нашего питания, а в некоторых случаях может даже превышать 1 литр в сутки.

Моргание

Моргание – это самопроизвольное действие, которое мы выполняем бесчисленное количество раз в день. В среднем человек моргает 15 раз в минуту, что составляет примерно 2 тысячи морганий в течение часа бодрствования. Эти мгновенные закрытия глаз равны примерно 1,5 часа, которые мы проводим с закрытыми глазами ежедневно.

Тепло, которое выделяет тело

Безусловно, наше тело выделяет значительное количество тепла на протяжении всей жизни. Примечательно, что энергия, выделяемая нашими телами всего за один час, эквивалентна энергии, потребляемой 100-ваттной лампочкой.

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Сложный кишечник

Суммарная длина нашего желудка, толстого и тонкого кишечника составляет 9 метров, то есть достигая высоты трехэтажного дома. .

Бактерии во рту

Внутри нашего рта находится яркий мир бактерий. В среднем каждый человек имеет потрясающее количество бактерий – 7,6 миллиарда, что превышает нынешнюю численность населения планеты.

Кожа, которая шелушится

Наша кожа находится в состоянии постоянного обновления и омоложения. Ежедневно она без устали сбрасывает примерно 1 миллион отмерших клеток. Интересно, что только в течение одного часа мы избавляемся около 30-40 тысяч этих "чешуек", бессознательно оставляя следы на поверхностях и образуя пыль, которую мы видим на мебели.

Ранее ученые рассказали о преимуществах заниматься физическими упражнениями в одно и то же время ежедневно.

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