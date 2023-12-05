8 продуктов, которые не следует хранить в холодильнике

Когда дело доходит до сохранения свежести продуктов, вы можете инстинктивно поместить все в холодильник. Однако не все фрукты и овощи хорошо хранятся в прохладе. UAportal рассказывает, какие продукты лучше хранить при комнатной температуре.

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1. Мед

Хотя мед идеально сочетается с горячим молоком, завтраками и десертами, его нельзя хранить в холодильнике. Ведь это может приводить к тому, что он станет слишком жестким и потеряет свой вкус.

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Вместо этого храните мед при комнатной температуре в герметичном контейнере дальше от прямых солнечных лучей. Вы также можете рассмотреть возможность хранения меда в погребе или подвале при температуре около 15 градусов Цельсия.

2. Оливковое масло

Хотя может возникнуть соблазн поставить бутылки оливкового масла в холодильник, этого лучше избегать. Холодные температуры приводят к тому, что оливковое масло быстро прогоркнет, загустеет и потеряет свой вкус. В некоторых случаях охлажденное оливковое масло может выглядеть мутным.

Однако она все равно безопасна для потребления и восстанавливает свою прозрачность при нагревании. Храните оливковое масло в бутылках или канистрах из темного стекла вдали от света, поддерживая комнатную температуру для восхитительного аромата и вкуса.

3. Лук и чеснок

Чтобы сохранить насыщенный вкус и предотвратить преждевременную порчу, лук и чеснок нельзя хранить в холодильнике. Холодные условия ускоряют гниение и уменьшают их ароматические свойства. Вместо этого храните эти овощи в холодном, темном и сухом месте. Не используйте целлофановые пакеты для лука, поскольку они могут запотевать и способствовать гниению. Чеснок можно хранить в керамической посуде с крышкой или в бумажном пакете.

4. Хлеб

Холодные температуры вызывают окисление, в результате чего молекулы крахмала в хлебе высвобождают воду и становятся липкими и невкусными. Оптимальное хранение свежего хлеба – в неглазированном керамическом или глиняном горшке при комнатной температуре около 18 градусов Цельсия.

5. Авокадо

Хотя кремовая мякоть авокадо очень вкусна сама по себе или в гуакамоле, недозрелые авокадо нельзя хранить в холодильнике. Холодные температуры препятствуют процессу созревания и влияют на вкус. Лучше всего хранить авокадо при комнатной температуре, пока они не достигнут желаемой спелости.

6. Помидоры

Для длительного сохранения вкуса помидоры лучше хранить при температуре от 12 до 16 градусов Цельсия. Чрезвычайно низкие температуры ухудшают их вкус, в то время как высокие температуры ускоряют процесс гниения. Помидоры также любят тень и повышенную влажность, поэтому избегайте прямых солнечных лучей, поскольку они ускоряют процесс созревания.

7. Картофель

Идеальным местом для хранения картофеля является прохладное, сухое и хорошо защищенное место, например подвал или кладовая. Не рекомендуется хранить картофель в холодильнике, поскольку это может сделать его мучнистым и привести к превращению крахмала в сахар. После покупки переложите картофель в тканевый мешок или накройте его бумагой в амбаре, чтобы предотвратить преждевременное сморщивание и позеленение.

8. Манго

Недозрелые манго нельзя хранить в холодильнике, поскольку низкие температуры резко замедляют процесс созревания и увеличивают риск порчи. Вместо этого поместите их при комнатной температуре вместе с другими фруктами, такими как яблоки и бананы. Чтобы ускорить созревание, положите незрелое манго в бумажный пакет вместе со спелым яблоком.

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