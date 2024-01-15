8 вещей, привлекающих в дом отрицательную энергетику: Народные приметы

В наших домах мы бессознательно накапливаем определенные предметы, которые могут нечаянно притягивать негативную энергию и доставлять неприятности в нашу жизнь. Важно определить и убрать эти предметы из жилого пространства, чтобы поддерживать гармоничную среду. UAportal рассказывает, какие вещи лучше избегать, чтобы предотвратить возможные неприятности.

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1. Битое стекло и зеркала

Независимо от того, имеют ли они небольшие трещины или осколки, лучше не держать дома битые стекла или зеркальные предметы. Эти предметы, как правило, несут отрицательную энергетику и могут привлекать неприятности.

2. Старая одежда

Попрощайтесь со старой одеждой без колебаний. Хранение его дома может отрицательно повлиять на ваше здоровье, поскольку старая одежда имеет свойство накапливать и удерживать отрицательную энергию.

3. Мусор в сумочках или карманах одежды

Не держите ненужный хлам, например старые квитанции, обертки от конфет или случайные бумажки, в своих сумочках или карманах одежды. Такой неорганизованный подход может нарушить порядок в ваших делах и привести к неприятным последствиям.

4. Неисправная техника

Неисправная техника в вашем доме может негативно отразиться на личностном росте и развитии. Желательно немедленно починить или заменить их, чтобы поддерживать положительную среду обитания.

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5. Личные вещи умерших людей

Лучше воздержаться от хранения личных вещей умерших людей в вашем доме. Такие вещи могут нести отрицательную энергетику, которая может повлиять на ваше физическое и психическое здоровье.

6. Старая обувь

Так же как и старая одежда, важно вовремя избавиться от изношенной обуви. Таким образом вы предотвращаете накопление отрицательной энергии.

7. Неработающие часы

Неработающие часы могут оказать негативное воздействие на ваши финансовые дела. Выбрасывайте любые сломанные часы, чтобы избежать любых финансовых неудач или препятствий.

8. Пустые бутылки

Старайтесь держать пустые бутылки вдали от дома, поскольку они часто ассоциируются с принесением бедности в вашу жизнь.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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