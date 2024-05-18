AirPods Pro получат режим слухового аппарата в iOS 18: что известно о функции

Apple планирует представить новую функцию для пользователей AirPods Pro в предстоящем обновлении iOS 18. UAportal рассказал, что по словам журналиста Марка Гурмана, Apple добавит к беспроводным наушникам функцию слуховых аппаратов. Ожидается, что это нововведение будет доступно специально для второго поколения.

Предстоящее обновление iOS 18 должно стать значительным событием в истории системы Apple. Кроме интеграции режима слухового аппарата, прошивка будет иметь важные дополнения.

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Наиболее интересным новшеством является внедрение кросс-платформного стандарта обмена сообщениями RCS. Кроме того, пользователи могут ожидать усовершенствованного голосового помощника Siri, использующего технологию генеративного искусственного интеллекта, чтобы обеспечить еще более продвинутое взаимодействие.

Эти разработки свидетельствуют о том, что Apple стремится к постоянным инновациям и улучшению общего пользовательского опыта как для AirPods Pro, так и пользователей iPhone. Долгожданное обновление iOS 18 откроет новые возможности функциональности и удобства.

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