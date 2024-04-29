Альтернатива традиционным: что следует знать о газонах из клевера

Газоны из клевера становятся все более популярными как альтернатива традиционным травяным газонам. UAportal узнал несколько ключевых моментов, на которые следует обратить внимание.

Плюсы

Уменьшение затрат на обслуживание

Газоны из клевера нуждаются в меньшем кошении и поливе по сравнению с традиционными, что делает их вариантом хорошим ландшафтного дизайна, который не требует особого ухода.

Засухоустойчивость

Клевер более устойчив к засушливым условиям, что позволяет ему сохранять свой яркий зеленый цвет даже в сухую погоду, уменьшая потребность в чрезмерном поливе.

Экологичность

Газоны из клевера способствуют биоразнообразию, привлекая пчел и других насекомых-опылителей, а также нуждаются в минимальном количестве пестицидов или вообще не нуждаются в них.

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Минусы

Восприимчивость к сорнякам

Клеверные газоны могут быть чувствительны к проникновению сорняков, что требует проактивных мер борьбы с сорняками.

Пятна от мочи домашних животных

Газоны из клевера могут портиться из-за мочи домашних животных, что может привести к изменению цвета.

Предпочтения по текстуре

Некоторым людям может не понравиться текстура клевера под ногами, поскольку он не такой мягкий, как традиционная трава.

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