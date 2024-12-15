Апельсиновое печенье: нежное и ароматное новогоднее лакомство
Что может быть лучше аромата апельсинов и нежного песочного печенья? Это идеальный выбор для уютного вечера с близкими.
Ингредиенты:
• Масло – 80 г;
• Мука – 170 г;
• Сахар – 40 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Апельсины – 2 шт;
• Сахар – 2 ст.л;
• Черный шоколад – 150 г.
Процесс приготовления:
1. В большой миске смешайте мягкое масло, сахар и яйцо. Перемешайте венчиком до однородной смеси.
Добавьте муку, замесите тесто, замотайте его в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 30-40 минут.
2. Нарежьте апельсины тонкими слайсами. Выложите их в один слой на сковороду, посыпьте сахаром. Протушите на медленном огне, пока ломтики изменят цвет.
Затем выложите на пергамент и отправьте в разогретую до 170° духовку на 5-10 минут, чтобы слегка подсушились.
3. Достаньте тесто из холодильника, раскатайте его и вырежьте круглые формы. Сверху выложите апельсинки. Отправьте на противень, застеленный пергаментом и выпекайте при температуре 170-180° до румяности.
4. Растопите черный шоколад. Остывшее печенье окуните одной стороной в шоколад и дайте ему застыть.