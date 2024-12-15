Апельсиновое печенье: нежное и ароматное новогоднее лакомство

Что может быть лучше аромата апельсинов и нежного песочного печенья? Это идеальный выбор для уютного вечера с близкими.

Ингредиенты:

• Масло – 80 г;

• Мука – 170 г;

• Сахар – 40 г;

• Яйцо – 1 шт;

• Апельсины – 2 шт;

• Сахар – 2 ст.л;

• Черный шоколад – 150 г.

Процесс приготовления:

1. В большой миске смешайте мягкое масло, сахар и яйцо. Перемешайте венчиком до однородной смеси.

Добавьте муку, замесите тесто, замотайте его в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 30-40 минут.

2. Нарежьте апельсины тонкими слайсами. Выложите их в один слой на сковороду, посыпьте сахаром. Протушите на медленном огне, пока ломтики изменят цвет.

Затем выложите на пергамент и отправьте в разогретую до 170° духовку на 5-10 минут, чтобы слегка подсушились.

3. Достаньте тесто из холодильника, раскатайте его и вырежьте круглые формы. Сверху выложите апельсинки. Отправьте на противень, застеленный пергаментом и выпекайте при температуре 170-180° до румяности.

4. Растопите черный шоколад. Остывшее печенье окуните одной стороной в шоколад и дайте ему застыть.