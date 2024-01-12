Apple Vision Pro: Что известно об очках виртуальной реальности

В преддверии предстоящего выпуска гарнитуры Apple Vision Pro в сети появилась некоторая информация об устройстве, позволяющем взглянуть на его возможности. UAporal рассказывает подробности.

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Что известно

Как отмечается в официальном пресс-релизе, долгожданная гарнитура будет работать на базе собственного процессора Apple M2. Кроме того, устройство будет оснащено чипом R1, который будет отвечать за обработку данных из массива из 12 камер, пяти датчиков и шести микрофонов.

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Производительность

Vision Pro может быть оснащен значительным объемом оперативной памяти – 16 ГБ. Кроме того, пользователи могут рассчитывать на широкие возможности хранения данных с возможностью до 1 ТБ. Базовая модель будет иметь 256 ГБ ПЗУ.

Цена и когда ждать

Для желающих приобрести Apple Vision Pro предварительные заказы откроются в США 19 января, а официальные продажи начнутся 2 февраля. Этот современный гаджет по цене $3499 предлагает широкий спектр передовых функций.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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