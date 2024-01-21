Apple выпустит Vision Pro во всем мире к WWDC 2024: Что известно

UAportal рассказал, что известный китайский аналитик Минг-Чи Куо обнародовал ожидаемую международную дату выхода шлема Vision Pro от Apple. Пока технологический гигант готовится к запуску в США, Куо намекнул, когда этот революционный продукт станет доступен в других странах.

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Что известно

По словам Куо, Apple планирует выпустить шлем Vision Pro по всему миру к июньской Всемирной конференции разработчиков (WWDC) в 2024 году.

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Открыв доступ к устройству и его операционной системе visionOS накануне конференции, разработчики со всех уголков мира смогут исследовать и ознакомиться с его возможностями.

Цена и когда ждать

В США прием предварительных заказов на шлем Vision Pro начался 19 января, а фактические продажи начнутся 2 февраля. Стартовая цена этого сверхсовременного гаджета составляет $3499 и включает в себя стандартную конфигурацию с 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти для хранения данных.

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