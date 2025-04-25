Армянский плов: рецепт ануш-плава

Традиционное блюдо, которое в нашей семье готовят на Пасху.

Она символизирует обилие, благополучие и новую жизнь.

Ингредиенты:

Отварной рис

Сливочное масло

Изюм

Клюква

Вяленый инжир

Мед

Гвоздика молотая

Куркума

Мускатный орех

Соль

Приготовление:

Растопить сливочное масло.

На сковороду добавить масло, изюм, клюкву, инжир и мед.

Обжарить до мягкости и аромата.

Добавить специи: гвоздику, куркуму, мускатный орех и соль.

Вмешать в эту смесь отварной рис и хорошо перемешать.

Подавать на стол!

Этот плов — о тепле, празднике и вкусе, объединяющем семью.