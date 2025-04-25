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Армянский плов: рецепт ануш-плава
Традиционное блюдо, которое в нашей семье готовят на Пасху.
Она символизирует обилие, благополучие и новую жизнь.
Ингредиенты:
Отварной рис
Сливочное масло
Изюм
Клюква
Вяленый инжир
Мед
Гвоздика молотая
Куркума
Мускатный орех
Соль
Приготовление:
Растопить сливочное масло.
На сковороду добавить масло, изюм, клюкву, инжир и мед.
Обжарить до мягкости и аромата.
Добавить специи: гвоздику, куркуму, мускатный орех и соль.
Вмешать в эту смесь отварной рис и хорошо перемешать.
Подавать на стол!
Этот плов — о тепле, празднике и вкусе, объединяющем семью.