Ароматные пампушки с чесноком: рецепт украинского блюда

Украинские пампушки.

Ароматные, румяные и с чесноком и зеленью - они будут дразнить вас и всю семью, пока вы их не съедите.

А вот и рецепт:

150г молока

150г воды

24 г свежих дрожжей (8 если сухие)

70г сахара

100г муки

1 яйцо

400-430г муки

5г соли

40 г масла или теплого сливочного масла

зелень, чеснок

1 желток на помазку!

Масло для рук и формы

Смешиваем воду и молоко и немного подогреваем – но очень важно, чтобы температура была не выше 38 градусов, добавляем сахар, дрожжи и часть муки, перемешиваем и даем подойти минут 20, накрыв полотенцем.

Часто я ставлю прямо в выключенную теплую духовку – тесто должно подходить в теплом месте.

далее добавляю яйцо и другую часть муки, вымешиваю тесто и даю ему подойти (снова в теплом месте)

в тесто вмешиваю растительное масло, делю тесто на кусочки примерно по 60г, формирую из них шарики и кладу в смазанную также маслом форму и снова ставлю подойти в теплое место – это минут 30-45.

желток немного разбавляю водой, добавляю щепотку сахара и хорошо смазываю подошедшие верх пончика.

выпекаю 25-30 минут при температуре 185 градусов до румяности!

сразу горячими смазываю нарезанной зеленой с чесноком, маслом, щепоткой соли и ложкой воды

Даю остыть и потом уже пробуем! Вы ведь тоже их обожаете?

Приятного аппетита.