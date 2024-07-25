Астрологические скандалы: три пары знаков зодиака, которые никогда не будут вместе

При планировании дальнейших отношений мы не часто задумываемся о том, к какому знаку зодиака принадлежит наш партнер. Однако астрологи говорят о том, что прежде чем заводить новые отношения, лучше проверить, что вещают звезды.

Ведь известно о том, что с некоторыми знаками зодиака лучше не связываться, ведь у пар с этими знаками зодиака складываются самые плохие отношения. Поэтому следует не забывать о том, что существуют знаки зодиака, которые, как известно, делают отношения бурными и напряженными, пишет GK 24 .

Читайте также: Как выбрать правильный талисман по знаку зодиака

КОЗЕРОГ И ОВЕН

Хорошо воспитанные и рассудительные Козероги менее совместимы с импульсивным, нетерпеливым Овном. Овен склонен противостоять любым авторитетам, поэтому в отношениях с ними Козероги, любящие контроль и ответственность, могут испытывать тревогу и стресс. Жизнь с партнером-Овном потребует много терпения, общения и компромисса. Для здоровых отношений Козерог-Овен важно быть открытым, честным и заботливым.

ВОДОЛЕЙ И ДЕВА

Энергичный и независимый Водолей может столкнуться с яростно упрямым и владельческим Тельцем. Телец соблюдает традиции и очень практичен, с чем может быть трудно справиться очень упрямому и прогрессивному Водолею. Хотя Водолеи могут понимать, насколько важно выражать свои мысли и чувства, они обычно делают это, держа другого человека на расстоянии и не открывая ему своих истинных эмоций.

Между тем Тельцы, несмотря на все их упрямство, чрезвычайно преданными и надежными партнерами, что делает их идеальным партнером, которому можно по-настоящему открыться. Водолей и Телец могут создать идеальные отношения, если им удастся встретиться где-нибудь посередине.

РЫБЫ И БЛИЗНЕЦЫ

Артистические и интуитивно понятные, Рыбы могут испытывать трудности с пониманием своего партнера Близнецов. Для Рыб Близнецы часто очень потрясающие. Рыбы очень чувствительны к потребностям, желаниям и эмоциям других - или хотя стараются быть такими. Близнецы известны тем, что часто делают нечто иное, чем то, что они говорят. У Близнецов может показаться, что их партнер Рыбы не понимает, что они имеют в виду. Особенно тяжело и болезненно это дается заботливым рыбам. Людям этого знака понадобится много решительности в отношениях с Близнецами, но в конечном счете эта пара может помочь друг другу проявлять лучше друг в друге.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали о трех знаках зодиака, которые быстро набирают вес.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!