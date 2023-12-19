Атмосферные и турбодвигатели: Различия в системах сгорания

UAportal подготовил сравнительную характеристику атмосферных и турбодвигателей. Она показывает значительные отличия в системах сгорания, чувствительности и топливной эффективности.

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Мощность

Системы сгорания атмосферных и турбодвигателей существенно отличаются. В атмосферном двигателе топливо смешивается с воздухом и зажигается от свечи зажигания.

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Кроме того, турбодвигатель использует сжатый воздух из турбокомпрессора, что повышает эффективность и мощность двигателя. Благодаря турбокомпрессору турбодвигатель может развивать большую мощность по сравнению с атмосферным двигателем.

Чувствительность

Еще одно существенное отличие между этими двумя двигателями заключается в их чувствительности. Атмосферный двигатель быстрее реагирует на открытие дроссельной заслонки благодаря своей более простой конструкции.

В противоположность этому турбодвигатель испытывает задержку перед тем, как турбокомпрессор полностью раскручивается, что приводит к небольшому опозданию в реакции дроссельной заслонки. Эта задержка, известная как турболаг, может быть сведена к минимуму в современных турбодвигателях благодаря современным технологиям турбонаддува.

Стоимость

Атмосферные двигатели, как правило, более просты и дешевле по сравнению с турбодвигателями. Турбодвигатели с их системами турбонаддува требуют большего количества компонентов и более тщательного проектирования, что приводит к увеличению затрат на производство и техническое обслуживание.

Ремонт и замена компонентов турбокомпрессора может быть дорогостоящим, что в долгосрочной перспективе нивелирует выгоду от повышения топливной эффективности. Однако последние технологические достижения сделали турбодвигатели более надежными и доступными.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

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