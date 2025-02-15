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Авторский соус: идеален для котлет и салатов
Авторский соус от Алика Мкртчяна.
Идеальное дополнение к котлетам, сэндвичам или салатам!
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 200 г растительного масла
- 1 зубчик свежего чеснока
- Сок 1 мандарина и ½ лимона
- Соль и сахар – по вкусу
- 1 час. л. американской горчицы
- Горсть свежей петрушки и укропа
Приготовление:
- Добавить все ингредиенты в чашу блендера.
- Взбить до получения однородной кремовой консистенции.
- Переложить в баночку и хранить в холодильнике.
Этот соус придаст блюдам свежий, пикантный вкус и сделает любое блюдо еще вкуснее!