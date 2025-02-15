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Авторский соус: идеален для котлет и салатов

Алик МкртчянАлик Мкртчян

Авторский соус: идеален для котлет и салатов
Авторский соус: идеален для котлет и салатов

Авторский соус от Алика Мкртчяна.

Идеальное дополнение к котлетам, сэндвичам или салатам!

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 200 г растительного масла
  • 1 зубчик свежего чеснока
  • Сок 1 мандарина и ½ лимона
  • Соль и сахар – по вкусу
  • 1 час. л. американской горчицы
  • Горсть свежей петрушки и укропа

Приготовление:

  1. Добавить все ингредиенты в чашу блендера.
  2. Взбить до получения однородной кремовой консистенции.
  3. Переложить в баночку и хранить в холодильнике.

Этот соус придаст блюдам свежий, пикантный вкус и сделает любое блюдо еще вкуснее!

Источник:instagram.com

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