Авторский соус: идеален для котлет и салатов

Авторский соус от Алика Мкртчяна.

Идеальное дополнение к котлетам, сэндвичам или салатам!

Ингредиенты:

1 яйцо

200 г растительного масла

1 зубчик свежего чеснока

Сок 1 мандарина и ½ лимона

Соль и сахар – по вкусу

1 час. л. американской горчицы

Горсть свежей петрушки и укропа

Приготовление:

Добавить все ингредиенты в чашу блендера. Взбить до получения однородной кремовой консистенции. Переложить в баночку и хранить в холодильнике.

Этот соус придаст блюдам свежий, пикантный вкус и сделает любое блюдо еще вкуснее!