Ажурные ароматные блины на дрожжах - такие же хрупкие и еще более вкусные чем обычные!

Ингредиенты:

-500г теплого молока

-15-20г дрожжей Душистый Дом

-210г муки

-2 яйца

-40г сахара

-щепотка соли

-40г растительного масла

Ну-ка готовить!

в половину немного теплого молока, добавляю сахар и дрожжи, перемешиваю венчиком и даю 10-15 минут постоять, чтобы активировались дрожжи.

Добавляю в смесь муку, щепотку соли и перемешиваю – получается консистенция, как у сметаны.

А чтобы не было комочков, делаю это в два этапа.

Поэтому далее добавляю вторую часть молока и яйца, масло, перемешиваю, накрываю полотенцем, и ставлю в теплое место на 30-45 мин, чтобы смесь очень хорошо поднялась!

Далее разогреваю сковороду и с помощью салфетки смазываю ее растительным маслом.

Очень осторожно набираю половник "пены" образовавшейся из теста! Но так чтоб смесь не перемешивать, а только набирать пену!

Наливаю тесто на сковороду и достаточно сильно наклоняя ее распределяю пену по сковороде.

Готовлю на среднем огне.

Когда одна сторона готова, переворачиваю блинчик с помощью деревянной шпажки.

Масло, которое внутри теста, помогает смазывать сковороду для следующего блина.

Есть нужно сразу горячими с папиным абрикосовым вареньем.