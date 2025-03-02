Ажурные ароматные блины на дрожжах
Ажурные ароматные блины на дрожжах - такие же хрупкие и еще более вкусные чем обычные!
Ингредиенты:
-500г теплого молока
-15-20г дрожжей Душистый Дом
-210г муки
-2 яйца
-40г сахара
-щепотка соли
-40г растительного масла
Ну-ка готовить!
в половину немного теплого молока, добавляю сахар и дрожжи, перемешиваю венчиком и даю 10-15 минут постоять, чтобы активировались дрожжи.
Добавляю в смесь муку, щепотку соли и перемешиваю – получается консистенция, как у сметаны.
А чтобы не было комочков, делаю это в два этапа.
Поэтому далее добавляю вторую часть молока и яйца, масло, перемешиваю, накрываю полотенцем, и ставлю в теплое место на 30-45 мин, чтобы смесь очень хорошо поднялась!
Далее разогреваю сковороду и с помощью салфетки смазываю ее растительным маслом.
Очень осторожно набираю половник "пены" образовавшейся из теста! Но так чтоб смесь не перемешивать, а только набирать пену!
Наливаю тесто на сковороду и достаточно сильно наклоняя ее распределяю пену по сковороде.
Готовлю на среднем огне.
Когда одна сторона готова, переворачиваю блинчик с помощью деревянной шпажки.
Масло, которое внутри теста, помогает смазывать сковороду для следующего блина.
Есть нужно сразу горячими с папиным абрикосовым вареньем.