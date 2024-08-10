Барвинок во дворе: советы по выращиванию и уходу

В древности нежные цветы барвинка считались магическим оберегом от злых духов и несчастий. Сегодня они очаровывают нас своими нежно-голубыми или фиолетовыми цветами и пышными зелеными листьями. UAportal, подготовил советы по высадке и уходу за барвинком.

Издавна барвинок тесно связан с фольклором и народной медициной, его уважают за его целебные свойства, такие как облегчение гипертонии, лихорадки и головных болей. Однако важно отметить, что барвинок очень токсичен при чрезмерном употреблении или контакте с кожей.

Эти кусты цветут рано, начиная с конца апреля и до середины лета, с цветоносами, поднимающимися вертикально, усиливая свою декоративность. После завершения сезона цветения стебля растения изящно опускаются вниз.

Оптимальное время для посадки барвинка – ранняя весна или осень во время фазы покоя. Посадка летом также может являться вариантом, но для успешного укоренения желательно выбрать дождливую погоду.

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Барвинок удивительно вынослив, он легко укореняется вдоль своих длинных ползучих стеблей, образуя пышный ковер из листьев и цветов. Это позволяет растению разрастаться в вашем саду по всем направлениям, создавая завораживающее цветочное полотно.

Барвинок процветает на умеренно влажной суглинистой почве, обогащенной достаточным количеством гумуса. Для посадки выбирайте слегка затененные участки с рассеянным солнечным светом. Однако имейте в виду, что чрезмерная тень может привести к тому, что растение сбросит листву.

Соблюдайте достаточное расстояние между саженцами, оставляя от 20 до 30 сантиметров друг от друга. Однако, если вы хотите быстро получить пышные лужайки, рассмотрите возможность высаживать больше растений на квадратный метр.

Выращивать барвинок можно как из семян, так и пересаживая часть взрослого куста или 5-сантиметровыми черенками, поскольку он достаточно легко укореняется.

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