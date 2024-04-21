Батат против обычного картофеля: какой овощ более полезен для человека

Очень важно понимать, какую пищу мы употребляем, и какую пользу она приносит. Все чаще люди начинают отдавать предпочтение батату, чем обычному картофелю. UAportal узнал, что отличает эти овощи друг от друга.

Содержание клетчатки

Батат содержит больше клетчатки по сравнению с обычным картофелем. Это означает, что он может быть более сытным и лучше перевариваться. С другой стороны, обычный картофель имеет более высокий гликемический индекс, что приводит к быстрому скачку уровня сахара в крови.

Содержание витаминов

Что касается витаминов и минералов, то сладкий картофель является отличным источником витамина А, тогда как обычный картофель содержит больше витамина С и калия.

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Вкус

С точки зрения вкуса и текстуры, сладкий картофель более сладкий, тогда как обычный является нейтральным. Кроме того, батат, как правило, имеет более мягкую, кремообразную текстуру, тогда как традиционный картофель является более крахмалистым.

Приготовление

Как сладкий, так и обычный картофель могут быть универсальными в приготовлении, но традиционный картофель более широко используется для таких блюд, как пюре и картофель фри. Батат часто используют в таких блюдах, как запеканки и пироги из-за ее сладкого вкуса.

Цвет

Сладкий картофель обычно имеет оранжевый или фиолетовый цвет, тогда как обычный – белый или желтый. Эта разница в цвете может также указывать на разный уровень антиоксидантов, содержащихся в этих продуктах.

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