Belkin представил универсальное зарядное устройство 2 в 1: Что известно

Расширяя свою линейку продуктов, компания Belkin представила новый гаджет, служащий одновременно зарядным устройством и павербанком. UAportal рассказал, что это инновационное устройство предлагает повышенное удобство для пользователей в пути.

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Что известно

Новинка весит 453 г и имеет зарядную мощность 25 Вт. При использовании портативного аккумулятора выходная мощность уменьшается до 20 Вт. Гаджет оснащен портами USB-C и USB-A, что позволяет удовлетворить разные потребности.

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Кроме того, последнее предложение Belkin включает в себя несколько протоколов защиты, защищающих от таких проблем, как перегрев и скачки напряжения. Пользователи могут быть спокойны, зная, что их устройства хорошо защищены при зарядке.

Цена и когда ждать

Что касается доступности и цены, то новое зарядное устройство Belkin 2-в-1 и павербанк уже доступно в Китае по цене $35. Однако остается неизвестным, появится ли этот гаджет в других странах в ближайшее время.

Таким образом, новое устройство Belkin представляет собой универсальное решение для зарядки и резервного питания. Эффективная подача энергии, два порта и комплексная защита делают его привлекательным выбором для тех, кто ищет удобство и надежность.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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