Бендерики с курицей и сыром: рецепт
Это что-то новенькое, такого мы с вами еще не готовили. Все легко и просто.
Тесто:
500 мл теплого молока
225 г муки
40 г сливочного масла
150 г яиц (3 шт)
5 г сахара и 5 г соли
Начинка:
500 г куриного фарша
100 г лука
100 г твердого сыра
соль, перец
+ масло для жарки
Дополнительно:
3 яйца
мука
Смешайте яйца с сахаром и солью – вымешайте венчиком.
Вылейте половину теплого молока, всыпьте муку, перемешайте.
Влейте растопленное сливочное масло, перемешайте.
Жарьте блины с обеих сторон.
Для начинки смешать фарш, натертый лук, натертый сыр, соль, перец.
Разрезаю блинчик пополам. На один край выкладываю столовую ложку начинки, складываю в треугольники как на видео.
Обваляйье бердерика сначала в муке, затем в яйце, обжарьте с обеих сторон.
Выложите на противень и выпекайте 180 градусов – 10 минут.