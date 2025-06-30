Бендерики с курицей и сыром: рецепт

Это что-то новенькое, такого мы с вами еще не готовили. Все легко и просто.

Тесто:

500 мл теплого молока

225 г муки

40 г сливочного масла

150 г яиц (3 шт)

5 г сахара и 5 г соли

Начинка:

500 г куриного фарша

100 г лука

100 г твердого сыра

соль, перец

+ масло для жарки

Дополнительно:

3 яйца

мука

Смешайте яйца с сахаром и солью – вымешайте венчиком.

Вылейте половину теплого молока, всыпьте муку, перемешайте.

Влейте растопленное сливочное масло, перемешайте.

Жарьте блины с обеих сторон.

Для начинки смешать фарш, натертый лук, натертый сыр, соль, перец.

Разрезаю блинчик пополам. На один край выкладываю столовую ложку начинки, складываю в треугольники как на видео.

Обваляйье бердерика сначала в муке, затем в яйце, обжарьте с обеих сторон.

Выложите на противень и выпекайте 180 градусов – 10 минут.