Бендерики с мясом: когда уж хочется нормальной еды

После праздников хочется уже нормальной еды! Без салатов.

Поэтому ловите рецепт бендериков от меня.

Ингредиенты:

- Яйца 1 шт

- 1/2 ч л сахара

- Щепотка соли

- Мука 50 г

- Масло 5 мл

- Молоко 125 мл

- Фарш куриный 200 г

- Лук 1/2 шт

- соль / перец по вкусу

1. Яйца, сахар, соль, масло и молоко смешать венчиком.

2. Добавить муку и тщательно перемешать венчиком, разбивая комки.

3. Сковороду смазать растительным маслом. Жарить блинчики по 30 сек с каждой стороны.

4. Фарш смешать с луком и специями.

5. Разделить налистник пополам, подогнуть одну сторону, выложить 1 ст л фарша и сложить в треугольник как на видео

6. Жарить на сливочном масле по 6-8 минут с каждой стороны.

7. Подавать со сметаной и зеленью.

Приятного аппетита! Сохраняйте рецепт!