BenQ представляет 4K-монитор для пользователей Mac: что известно о новинке

Компания BenQ вместе с MSI представила на рынке совершенно новый монитор. Известная как BenQ PD3225U, эта модель была специально разработана для удовлетворения потребностей пользователей Mac. UAportal рассказал, что монитор с 32-дюймовой IPS-панелью черного цвета может похвастаться разрешением 4K (3840×2160p) и соотношением сторон 16:9.

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Одной из ключевых особенностей BenQ PD3225U является антибликовое покрытие, обеспечивающее отличную видимость при разных условиях освещения. Кроме того, монитор обладает контрастностью 2000:1 и стандартной частотой обновления экрана 60 Гц. Важно, что он поддерживает HDR, включая технологии HDR10 и Display HDR 400.

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С точки зрения возможностей подключения, BenQ PD3225U обеспечивает удобство и универсальность. Он снабжен портом USB-C, способным обеспечить выходную мощность 85 Вт, а также разъемами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0. Кроме того, монитор оснащен встроенными динамиками, улучшающими общий пользовательский опыт.

Для тех, кто заинтересован в приобретении этого сверхсовременного монитора, он уже доступен для покупки на Amazon. Цена на BenQ PD3225U установлена на уровне $1,099.

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