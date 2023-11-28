Бесконечные джунгли: 5 увлекательных фактов о Бразилии

Бразилия – страна нескончаемых джунглей. Здесь перемешались потомки европейцев, индейцев и когда-то привезенных из Африки рабов. UAportal подготовил пять увлекательных фактов, раскрывающих удивительность Бразилии.

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Биоразнообразие не знает границ

Бразилия может похвастаться удивительным природным многообразием, получившим мировое признание. Здесь обитает наибольшее количество видов приматов и пресноводных рыб в мире. Более того, занимая второе место по количеству амфибий, третье – по количеству птиц и пятое – по количеству рептилий, Бразилия является экологическим раем, процветающим благодаря разнообразному животному миру.

Первопроходцы в области прав ЛГБТ+

Бразилия вошла в историю в 2013 году, легализовав официальные однополые браки, что подчеркнуло прогрессивность нации. Опираясь на это знаковое достижение, Бразилия пошла по следам Аргентины, принявшей подобный закон тремя годами ранее.

Самое большое чудо Южной Америки

Охватывая огромные территории, Бразилия является самой большой страной Южной Америки как по площади, так и по численности населения. Ее уникальность проявляется в том, что португальский, а не испанский, является основным языком, на котором говорят его граждане, что отличает его от соседних стран.

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Многочисленные футбольные триумфы

Любовь Бразилии к футболу выходит за рамки гордости и страсти, потому что она доминирует на международной арене. Имея впечатляющий список побед, Бразилия завоевала титул чемпиона мира по футболу больше раз, чем любая другая страна, поднимая престижный трофей пять раз из двадцати проведенных турниров.

Любители футбола составляют примерно 74% населения Бразилии, что подчеркивает его статус как любимого национального вида спорта.

Архитектурное чудо Бразилии

Эстетически привлекательная столица Бразилии, Бразилиа, очаровывает наблюдателей. Если посмотреть на нее сверху, то план города напоминает утонченный силуэт пассажирского самолета, демонстрируя гениальность его дизайна.

Хотя архитектор Лусио Коста представлял себе колоссальную бабочку, эта современная столица была спроектирована и построена за рекордные 3,5 года 60 000 преданных своему делу строителей.

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