Безумные эмоции и незабываемые приключения: топ-5 лучших боевиков, которые не позволят заскучать

Приготовьтесь к приключениям с фильмами 2018-2019 годов, от которых сердце бьется чаще. UAportal подготовил увлекательную подборку боевиков, что полны адреналина и острых ощущений.

Видео дня

"Великий уравнитель 2"

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: Боевик, криминал, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 121 минута

Год производства: 2018

Режиссер: Антуан Фукуа

"Великий уравнитель 2" рассказывает о Роберте МакКолле, отставном оперативнике ЦРУ, который стал мстителем, и ищет справедливости для тех, кто был обижен. Когда его близкого друга и бывшего коллегу жестоко убивают, Роберт отправляется на смертельно опасную миссию, чтобы найти и наказать виновных.

"Убийца 2. Против всех"

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Боевик, криминал, драма

Страна производства: США, Италия

Продолжительность: 122 минуты

Год производства: 2018

Режиссер: Стефано Соллима

"Убийца 2. Против всех" безжалостный мир нарковойны на границе США и Мексики снова оказывается в центре внимания. Когда серию взрывов приписывают мексиканским картелям, которые переправляют террористов через границу, правительство Соединенных Штатов нанимает оперативника под прикрытием Мэтта Грейвера и таинственного киллера Алехандро, чтобы разжечь конфликт и сорвать операции картелей.

Читайте также: Эпические сражения и напряженные истории: боевики, которые стоит посмотреть

"Миссия невыполнима: Последствия"

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Боевик, приключения, триллер

Страна производства: США, Китай, Франция, Норвегия, Норвегия, ОАЭ

Продолжительность: 147 минут

Год производства: 2018

Режиссер: Кристофер Маккуорри

"Миссия невыполнима: Последствия" возвращает агента МВФ Итана Ханта и его команду, которые борются, чтобы предотвратить глобальную катастрофу. Когда миссия проваливается, ядерное оружие попадает в руки смертоносной террористической группы, известной как "Апостолы". Хант и его команда должны пройти сквозь множество предательств, секретных агентов и меняющихся союзников, преследуя террористов по всей Европе и миру.

"Ford против Ferrari"

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Боевик, биография, драма

Страна производства: США, Франция

Продолжительность: 152 минуты

Год производства: 2019

Режиссер: Джеймс Мэнголд

"Ford против Ferrari" рассказывает удивительную реальную историю амбициозного американского автодизайнера и бесстрашного гонщика британского происхождения. Они объединяют усилия, чтобы бросить вызов доминированию Феррари в престижных гонках "24 часа Ле-Мана" в 1966 году. Руководствуясь общей решимостью и горячим желанием показать себя, команда сталкивается с внутренними конфликтами, корпоративным вмешательством и огромной конкуренцией, стоящей на их пути.

"21 мост"

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Боевик, криминал, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 99 минут

Год производства: 2019

Режиссер: Брайан Кирк

"21 мост" рассказывает об Андре Дэвисе, опытном детективе полиции Нью-Йорка, который попадает в увлекательное преследование двух убийц копов в Нью-Йорке. Когда городские власти перекрывают все 21 мост, чтобы изолировать подозреваемых, Дэвису приходится пробираться сквозь коварные коррупционные и лживые схемы предательства.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !