Беззерновая диета для собак: Преимущества и недостатки, которые следует знать

Многие владельцы домашних животных рассматривают возможность внедрения беззерновой диеты для своих собак по разным причинам, в том числе из-за потенциальной пользы для здоровья. UAportal рассказал, что, учитывая популярность такого рациона, важно тщательно взвесить все его преимущества и недостатки.

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Плюсы

Улучшенное пищеварение. Пищеварение собак можно улучшить с помощью беззерновой диеты. Благодаря исключению зерна из рациона собаки могут меньше страдать от вздутия живота, газов и желудочно-кишечных расстройств.

Лучшая шерсть и здоровье кожи. Беззерновая диета может способствовать улучшению состояния кожи и шерсти собак, устраняя потенциальные аллергены, содержащиеся в зерне, которые могут вызвать раздражение и воспаление кожи. Это может привести к более блестящей, гладкой и мягкой шерсти собак.

Контроль веса. Собакам, склонным к ожирению, беззерновая диета помогает контролировать вес. Она часто содержит больше белка и меньше углеводов, что помогает поддерживать здоровую массу тела.

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Минусы

Питательный дисбаланс. В некоторых беззерновых рационах может не хватать определенных основных питательных веществ, необходимых собакам. Это может привести к пищевому дисбалансу и дефициту жизненно важных витаминов и минералов.

Стоимость. Такой корм для собак, как правило, дороже традиционных вариантов, что может быть недостатком для владельцев животных с ограниченным бюджетом.

Ограниченный выбор. Несмотря на недавние усовершенствования, выбор беззерновых кормов для собак все еще может быть ограничен по сравнению с традиционными вариантами. Это усложняет поиск разновидностей или брендов, отвечающих конкретным диетическим потребностям.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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