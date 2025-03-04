Блинчики с яблоками: наслаждение для тех, кто любит сочетать тесто с фруктами
Друзья, сегодня мы с вами приготовим ароматные, нежные золотистые яблочные блины. Это настоящее удовольствие для тех, кто любит сочетание нежного теста с сочными фруктовыми нотками. Готовьте и делитесь впечатлениями.
Друзья, а вы любите блины более сладкие или соленые?
Блинчики с яблоками
100 г яиц (2 шт.)
500 мл молока
30 мл растительного масла (2 ст. л.)
3 г соли (3/5 ч. л.)
30 г сахара (2 ст. л. с горкой)
200 г муки (10 ст. л. без горки)
2 больших яблока
Приготовим яблочные блинчики:
Объединяем в большой миске: яйца, сахар, половину молока, соль, растительное масло и муку. Перемешиваем венчиком или погружным блендером.
Добавляем вторую часть оставшегося молока и снова перемешиваем.
Очищаем яблоки от кожуры, натираем на мелкой терке и добавляем в тесто. Перемешиваем и можем жарить блины.
Смазываем сковороду тонким слоем масла, выливаем часть теста, когда блинчик станет матовым - переворачиваем и жарим до золотистой корочки.
Перекладываем на тарелку и смазываем сливочным маслом. Также сверху можно присыпать тростниковым сахаром. И так все блины.
Из этого количества теста выходит 9 блинов.
Всем вкусным!