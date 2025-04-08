Блюда на Пасху: мясной рулет или сочная фаршированная ''буженина''

Я взял кусок ошейка и добавил любимых специй, чтобы попробовать что-то новое — и результат оказался ну очень вкусным!

У меня был большой кусок, вы можете взять пропорционально меньше:

2,5 кг свиного ошейка

300 г свежего лука

2 шт. острого перца

5 зубчиков чеснока

2 пачки приправы "К мясу"

кухонная нить, рукав

ошейок "зачищаю" — скорее выравниваю, чтобы был равномерным и аккуратным. Получилось 1,7 кг ровного куска и 800 г обрезков.

пластую кусок большим ножом – то есть делаю надрез толщиной где-то 1,5 см и распускаю весь кусок в однородный пласт. Когда сделано — можно немного аккуратно отбить/подровнять кусок кухонным молотком. На кусок высыпаю пачку приправ. Состав: соль, сушеный чеснок, сушеные томаты, паприка, чили, черный и душистый перец, тмин, сушеные травы, гвоздика и лавровый лист. Сворачиваю рулетом немного замариновать.

лук слегка поджариваю – до прозрачности (не люблю сырой лук в фарше).

мясную обрез пропускаю через мясорубку, затем добавляю лук, свежий чеснок и острый перец без семян. Добавляю около 100 г воды и еще пачку приправ, перемешиваю.

на пласт мяса распределяю фарш, сворачиваю все, завязываю нитью и в рукав для запекания! Затем открыл рукав, повысил температуру до 200 градусов и смазывал кисточкой выделившимся жиром и зарумянил изделие — минут за 15.

Получилось ну очень вкусно! Горячим было вообще огонь.

Оставьте застывать в рукаве и холодным тоже будет сочно и вкусно.

Можно взять отдельно ошеек — 1,7 кг и 800 г другой части, например лопатки.

Меньший кусок будет готовиться побыстрее.

А какая ваша любимая мясная закуска на Пасху?