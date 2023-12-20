Более 60 лет на рынке: Топ-5 фактов о кукле Барби

Кукла Барби остается влиятельной иконой в индустрии игрушек уже более шести десятилетий, отражая эволюцию роли женщин и формируя культурные перспективы. UAportal подготовил несколько фактов об этой легендарной кукле.

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История

Барби – модная кукла, выпускаемая американской игрушечной компанией Mattel, Inc. с марта 1959г. Вдохновленная тем, как ее дочь Барбара играла с бумажными куклами и представляла их во взрослых ролях, Рут Гендлер, основательница компании Mattel, осознала желание девочек иметь куклу, олицетворяющую взрослость.

Идея привела к созданию трехмерной куклы, которую можно одевать. Изобретение Рут ознаменовало значительный поворотный момент в уходе игрушечной индустрии от традиционных кукол.

Воздействие на культуру

Барби дебютировала на Американской международной игрушечной ярмарке в 1959 году. В течение многих лет она была культурной иконой, отражая разные социальные и модные тенденции в разные периоды времени. Отражая изменяющуюся природу женственности и эволюцию роли женщины в обществе, Барби оказала влияние на маркетинг, рекламу и продвижение модных тенденций и стиля жизни.

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Стили и карьеры

Одним из самых примечательных фактов о Барби является ее универсальность – более 200 профессий, отвечающих интересам современных девушек и обеспечивающих разнообразную игру воображения. За время своего существования кукла претерпела частые косметические изменения и перевоплощения, чтобы соответствовать последним модным тенденциям, что позволяет ей оставаться современной и инклюзивной. Это отражает эволюцию концепции женственности и карьеры, одновременно выделяя ее в качестве вневременного символа универсальности.

Охват инклюзии

В 2020 году компания Mattel выпустила новые куклы из витилиго, безволосой головой и протезом конечности, отражающей приверженность компании к инклюзивности. Со временем разнообразие кукол Кена и Барби расширилось, появились разные оттенки кожи, типы фигур и дополнительные дизайны.

Технически подкованные достижения

Барби отражает наш быстро меняющийся технологический мир. Она продолжает идти в ногу со временем и продвигать методологию STEM. С выпуском "Инженера робототехники Барби" среди других инноваций, Барби продолжает вдохновлять творческие игры с акцентом на современные технологии.

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