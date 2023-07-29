Большие деньги или настоящая любовь: август сулит перемены трем знакам зодиака

Расположение планет на небе оказывает большое влияние на успех в любви и финансовых делах, утверждают астрологи. По их словам, август 2023 года окажется благоприятным для пяти уроженцев зодиакального круга – если одни совершат карьерный рывок и увеличат свои доходы, то другие найдут настоящую любовь.

Рак

Раков в последний месяц лета ждет череда приятных маленьких и больших сюрпризов. Им удастся приумножить доходы, найти потерянные вещи, которые, казалось, давно пропали, и, возможно, даже выиграть много денег в лотерею! Удача будет сопровождать их весь август.

Телец

Хотя Тельцы редко выходят из своей зоны комфорта, август будет хорошим месяцем для них, чтобы пойти на риск. Это подходящее время для инвестиций и новых знакомств. Судьба будет благосклонна к ним – у Тельцов в августе есть шанс влюбиться на всю жизнь.

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Стрелец

Август однозначно месяц Стрельцов – удача не покинет их ни на миг. Положительная энергия уроженцев знака привлечет много хорошего – возможно, будет повышение по службе, а может, счастливый выигрыш в лотерее? Также одинокие Стрельцы имеют все шансы встретить своего человека.

Рыбы

Рыбы тоже могут рассчитывать на улыбку судьбы в августе. Если им до сих пор не везло – не получили повышение или любовь прошла мимо – теперь карты развернутся. Уроженцев знака будут ценить на работе, а человек, о котором они мечтали, обратит на них внимание. Однако все зависит от решения Рыб.

Скорпион

Скорпионам повезет в августе. Это хороший месяц для исполнения давних мечтаний, например, о собственном бизнесе. В любви Скорпионы решат пойти еще дальше – может быть, сейчас самое время обручиться, съехаться, запланировать свадьбу или ребенка?

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.