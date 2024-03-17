Борьба с муравьями: что делать, чтобы вредители не появились в теплице

С приближением тепла муравьи становятся все более распространенной проблемой. UAportal подготовил несколько проверенных и эффективных лайфхаков, которые помогут не допустить попадания насекомых в теплицу.

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Натуральные средства

Для того чтобы муравьи не проникли в теплицу своими силами, можно рассыпать корицу вокруг точек входа в нее. Сильный аромат пряностей отпугивает насекомых.

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Также размещение цитрусовых шкурок вокруг теплицы может отпугнуть муравьев. Они ведь, как правило, не любят и избегают запаха этих фруктов.

Герметизация и уплотнение

Практический подход к защите теплицы от муравьёв состоит в том, чтобы закрыть все щели и отверстия в конструкции замазкой. Таким образом, они без легкого доступа к теплице.

Обратите внимание на окна, двери и любые щели в фундаменте. Этот способ не только лишь защищает от насекомых, да и помогает поддерживать внутреннюю температуру в теплице.

Напомним, ранее мы рассказывали, как защитить одежду от моли. Советы, которые помогут бороться с метелями-молями в шкафу.

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