Борщ по любимому рецепту
Борщ! Его знает весь мир и каждый украинец им гордится!
У каждого свой рецепт. У меня тоже есть любимый. Именно по этому рецепту я готовлю борщ в своих ресторанах, на частных ужинах за границей, на официальных мероприятиях и домах для родных. И один из моих секретов – затирка из сала.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
60 г моркови
100 г лука
40 г стебель сельдерея
30 г перец болгарский
50 растительного масла
240 г свеклы
380 г томаты пелати (в собственном соке)
5 г яблочного или винного уксуса
1500 г (1800г) бульона
200 г белокочанной капусты
200 г картофеля
200 г фасоли отварной
лавровый лист, сухой орегано, черный и ароматный перец, немного подкопченной паприки и перца чили
соль
20-25 г сахара
50 г сала
20 г чеснока
зелень петрушки и лука
сметана
Готовим:
- обязательно заранее готовим насыщенный бульон. Я готовлю на говяжьих ребрышках (вы можете выбирать по своему вкусу)
- все овощи нарезаю вручную полусоломкой, то есть по форме это пол спички. Чтобы борщ не походил на кашу, а овощи удобно помещались в ложку и не брызгали красными пятнами вокруг
- ставлю на огонь бульон и добавляю соль, сахар, лавровый лист, сухой орегано, молотые душистый и черный перцы, чили и паприку, по желанию и довожу до кипения.
- добавляю поджарку из моркови и лука жду закипания.
- добавляю картофель измельченный кубиком 1/1см и даем закипеть
- теперь кладу свеклу с помидорами, отварную фасоль, перемешиваю и сразу добавляю капусту!
Готовим затирку из сала. Измельчаю сало с чесноком, можно в блендере. И когда снимаю борщ с огня вбрасываю затирку из сала. Перемешиваю и довожу по вкусу, добавляя соли и сахара.
А как борщ готовят в вашей семье?