Будет как новая: Полезные лайфхаки для ухода за обувью

Обувь, независимо от ее типа, со временем склонна к появлению неприятного запаха и потертостей. Однако существуют простые и эффективные трюки, которые помогут вам бороться с этими проблемами в домашних условиях, гарантируя, что ваша обувь будет оставаться в хорошем состоянии. UAportal рассказывает о трех советах.

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1. Устранение неприятных запахов

Для нейтрализации плохого аромата можно использовать перекись водорода. Смочите ватный диск в этом растворе и аккуратно протрите внутреннюю часть обуви.

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2. Чистка замшевой обуви

Замшевая обувь часто накапливает грязь и пятна, создавая проблемы с чисткой. Однако есть простой способ эффективного их удаления. Подержите замшевую обувь над паром. После этого мягко почистите поверхность специальной щеткой.

3. Восстановление потерявшей форму обуви

Это распространенная проблема, особенно для спортивной обуви. Если ваши кроссовки потеряли форму, вы можете легко восстановить их. Для начала замочите кожаную часть в теплой воде, затем тщательно протрите и высушите обувь.

Чтобы восстановить форму обуви, возьмите глицерин и стопку газет. Нанесите глицерин на наружную часть обуви и плотно набейте ее газетами. Через некоторое время обувь вернет свою форму.

Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Есть проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

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