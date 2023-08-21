''Будет кульминация'': астролог дал прогноз по контрнаступлению ВСУ и назвал сроки освобождения Мелитополя

Контрнаступление Украины не могло быть быстрым по объективным причинам, однако в ходе военных действий намечается перелом. Битва за юг и выход к морю займут в лучшем случае минимум полгода, в худшем случае – 10 месяцев.

Об этом заявил астролог Дмитрий Уранус. По его словам, главный аспект лета 2023 года в карте Украины – это соединение прогрессивного Меркурия с Марсом в 8 доме, что дает очень тяжелые бои и сложности с ходом контрнаступления.

"Динамика событий на южном фронте начнет постепенно ускоряться… В карте Украины со второй половины августа есть хорошие указания на улучшение ситуации в борьбе с врагами, на постепенное ускорение динамики боевых действий и повышение их интенсивности", – отметил он.

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Уранус подчеркнул, что Купянск оккупанты не возьмут, хотя там будет очень тяжелая ситуация. По всей восточной линии фронта ни та, ни другая стороны не смогут ничего кардинально изменить: ни ВСУ под Бахмутом, ни РФ под Купянском.

В период с новолуния 15 сентября до 14 октября динамика продвижения войск на юге еще более усилится. Успешное направление – по линии на Бердянск, от Старомлыновки на юг. Есть указание на возможное наступление ВСУ с нового направления на юго-западе фронта, которого давно все ждут. Могут быть неожиданности около Херсона.

"Кроме этого, карта новолуния 15 сентября интересна тем. Что будет наблюдаться кульминация Урана над Киевом. Это указывает на вероятные перестановки во власти и структуре управление, некоторые перемены в кадрах, громкие скандалы и увольнения. Астрокартограмма на новолуние и затмение 14 октября и 13 ноября указывает, что направление на Мелитополь станет более успешно после 14 октября, особенно в ноябре. Скорее всего транспортные артерии будут перерезаны, город будет окружен силами ВСУ, и противник его покинет", – подытожил астролог.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.