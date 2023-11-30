Будете поражены: топ-5 самых удивительных праздников в мире

UAportal рассказывает о самых оригинальных праздниках со всего мира. От массовых боев помидорами до катания творожных колес – эти празднества не похожи ни на что, что вы когда-либо видели.

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La Tomatina в Испании

La Tomatina – это ежегодное событие в городке Буньоль, где участники принимают участие в массовом помидорном бою. Тысячи людей собираются на улицах, чтобы бросаться спелыми помидорами друг в друга. Этот уникальный праздник начался в 1945 году и с тех пор стал популярным событием, привлекающим туристов со всего мира.

"Сырная гонка" в Глостершире (Англия)

Эта своеобразная традиция состоит в том, что участники катят колесо с творогом из крутого холма. Цель – поймать сыр, но наклон холма делает это почти невозможным, в результате чего участники падают и катятся по сыру. Событие проводится ежегодно на протяжении веков и привлекает как местных жителей, так и туристов, стремящихся увидеть это необычное зрелище.

"Фестиваль грязи Борен" в Южной Корее

Этот уникальный фестиваль отмечает пользу грязей, организовывая разнообразные активности и события, связанные с грязями. Участники участвуют в борьбе в грязи, скольжении в грязи и даже рисуют грязью. Цель фестиваля популяризировать косметические свойства грязей региона Борен, привлекая посетителей со всего мира, которые любят мазаться грязями и наслаждаться их лечебными свойствами.

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"Ходак Мацури" или "Фестиваль голых" в Японии

В этом традиционном празднике принимают участие тысячи мужчин, одетых только в сорвающиеся нательные рубашки, чтобы схватить священные предметы и обеспечить себе удачу на весь год. Фестиваль проходит зимой, и участники не учитывают низкие температуры, толкаясь и борясь за желаемые предметы.

"Ночь редиса" в Оахаке, Мексика.

Это ежегодное событие происходит 23 декабря и состоит в вырезании скульптур из редиса. Участники демонстрируют свою креативность и мастерство, превращая обычные редис в впечатляющие произведения искусства. Событие привлекает как местных жителей, так и туристов, поражающих причудливые конструкции и яркие цвета.

Напомним, мы рассказали, что делать с ощущением скуки и отсутствием вдохновения.

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