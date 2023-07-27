Будьте готовы к потерям! Полнолуние в Водолее ударит по трем знакам зодиака

Полнолуние в Водолее, которое состоится 1 августа 2023 года, является непростом периодом и ознаменует собой интенсивный период трансформации. Это одно из двух полнолуний, которые произойдут в этом месяце. Его называют осетровым, поскольку это время считалось самым удачным для ловли осетра.

По словам астрологов, полнолуние – это время прощения и очищения. Луна накапливает энергию, а Водолей, под знаком которого пройдет полнолуние, символизирует отрешенность от эмоций. Многие почувствуют в эту дату, что бросаются из крайности в крайность. Под особым ударом могут оказаться Тельцы, Львы и Водолеи.

Телец

Тельцы будут чувствовать необходимость показать миру свою лучшую сторону, но столкнутся с выгоранием и боязнью нового. Вместо того, чтобы беспокоиться о будущем, им нужно сосредоточиться на своих сильных сторонах. Если тяжелая работа еще не окупилась, не стоит расстраиваться: просто приложите большей усилий.

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Не прячьте голову в песок. Выделитесь из толпы и покажите, из чего вы сделаны. Скажите "да" новым вызовам. Выход из зоны комфорта будет обязательным для вашего роста.

Лев

Львам придется принять тот факт, что определенные отношения в жизни заканчиваются по естественным причинам. Глава закрывается, освобождая место для новой захватывающей истории. Если вы еще не думали об этом, полная луна откроет вам горькую правду.

Вместо того, чтобы сетовать на прошлое, подумайте о том, чего вы хотите от своих будущих друзей и отношений со второй половинкой. Ставьте определенные требования. Не соглашайтесь на меньшее, чем вы заслуживаете.

Водолей

Поскольку Луна находится в вашем знаке, вы сильнее всего почувствуете ее интенсивное влияние. Столкновение с тяжелыми эмоциями на этот раз будет неизбежным. Полная луна заставит вас погрузиться вглубь себя. Это невероятно преобразующий этап, когда вы узнаете правду о своих желаниях. До сих пор вы, возможно, игнорировали их, пытаясь угодить другим. Однако не сопротивляйтесь своим скрытым потребностям.

Водолеи должны оставаться верными своим убеждениям – это их суперсила. Отпустите страх, и вы испытаете личный и финансовый рост. Позвольте себе быть временно беспомощным. Кризис идентичности заставит вас задать себе самые важные вопросы. Ответы удивят вас и изменят вашу жизнь.

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