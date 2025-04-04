Бургеры, которые всегда спасут, когда пришли гости

Если вы пригласили друзей на выходные, а есть нечего... этот рецепт вас спасет.

Ингредиенты:

• Бургерные булочки – 6 шт;

• Сыр Моцарелла – 300 г;

• Бедро куриное – 700 г;

• Соевый соус – 4 ст.л;

• Паприка копченая – 1 ч.л;

• Терияки – 2 ст.л;

• Лук синий – 1 шт;

• Перец болгарский – 1 шт;

• Сметана – 2 ст.л;

• Паприка – 1 ч.л;

• Зеленый лук – 2 стрелы;

• Масло сливочное - 20 г;

• Майонез, кетчуп.

Способ приготовления:

1. Для соуса смешать майонез, кетчуп и ширирач по желанию.

2. Бедро куриное отвариваем до готовности. Когда воды остается на высоту 2 см, добавляем соевый соус, терияки, копченую паприку. Тушим на малом огне.

3. Вилки делают рваное мясо.

4. В сковороде обжариваем лук, перец, добавляем мясо и сметану. Перемешиваем и добавляем специи по вкусу.

5. Булочки разрезаем пополам и обжариваем на сухой сковороде.

6. Выкладываем слоями: булочка, соус, мясная начинка, сыр, зеленый лук, соус, булочка.

7. Сверху булочки смазать сливочным маслом.

8. Запекать в духовке при 200° в течение 10-12 минут.

Храните, готовьте и приглашайте друзей на вкусный ужин.