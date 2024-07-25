Быстро, легко и аккуратно: основные принципы правильной сборки гардероба

Держать вещи чистыми и упорядоченными очень важно для хорошего вида гардероба. UAportal подготовил советы и приемы сборки различных предметов одежды, которые помогут поддерживать порядок в шкафу.

Брюки

Важно начать с того, что положить их на ровную поверхность с правильно выровненными швами. После этого согните брюки пополам и разгладьте все складки, чтобы обеспечить чистый, четкий изгиб. Сложите каждую штанину в центр, создавая опрятный и аккуратный вид.

Футболки

Чтобы сложить футболку удобно и эстетично, начните с того, что положите ее на чистую поверхность, разостлав ровной стороной вниз. Сложите один рукав и боковую часть внутрь, чтобы создать прямую и ровную линию.

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Нижнее белье

Для быстрого и визуально привлекательного способа сборки нижнего белья уложите их на плоскую поверхность лицевой стороной вниз. Затем сверните паховую зону внутрь по пояс, а боковые части к середине, чтобы создать компактную форму.

Юбки

Следует начать с того, что положить юбку на ровную поверхность и сложить одну сторону внутрь, а затем повторить этот процесс с другой стороной. Для завершения складывайте юбку снизу вверх, чтобы создать компактную и упорядоченную складку.

Напомним, мы уже писали, какой помадой лучше не пользоваться после 35.

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